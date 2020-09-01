اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:36 م
خالد صلاح
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بيلاروسيا تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:10 م
بيلاروسيا تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة بيلاروسيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 71962 شخصا على مستوى البلاد، كما بلغ إجمالى الوفيات 686 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.


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فيروس كورونا

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