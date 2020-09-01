بيلاروسيا تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 71962 شخصا على مستوى البلاد، كما بلغ إجمالى الوفيات 686 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.
بيلاروسيا تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعةالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:10 م
بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
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