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بيت الزكاة يتكفل بنفقات دراسة بائعة الأحذية بكلية طب الإسكندرية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:52 م
بيت الزكاة يتكفل بنفقات دراسة بائعة الأحذية بكلية طب الإسكندرية آية وأسرتها
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات، إن شيخ الأزهر أمر بالتكفل بكل نفقات الدراسة الجامعية لآية حسين بائعة الأحذية الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة.


وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تواصل مع شقيق آية للتنسيق حول دعمها بناء على توجيه شيخ الأزهر.

 

كما وافق اللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات، على طلب الإعلامية عزة مصطفى على الهواء بعلاج والد آية حسين المصاب بالغدة الدرقية.
 

وحصلت آية حسين طالبة الثانوية العامة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية، حيث إنها كانت تقضى 5 أو 6 ساعات فى اليوم بالمذاكرة، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.
 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنها توقعت التفوق والحصول على هذا المجموع الكبير، وأنها استطاعت التنظيم بين عملها على فرش بيع الأحذية وبين المذاكرة بحيث تنهى دروسها وتنزل لوالدتها على فرش بيع الأحذية والعودة للمنزل ومساعدة والدتها في أعمال المنزل.

 

وأشارت إلى أن والدتها تعمل منذ 15 عاما في مجال بيع الأحذية ووجهت آية الشكر لشيخ الأزهر على توجيهه بالتكفل بها وعلاج والدها المصاب بورم في الغدة الدرقية.


ايه حسين

بيت الزكاه

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