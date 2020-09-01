بريطانيا تسجل 1295 إصابة جديدة بكورونا

رويترز

أفادت بيانات حكومية نشرت اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا سجلت 1295 إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 1406 إصابات في اليوم السابق.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 41504.

ووضعت المدارس البريطانية، كودا لاستئناف الدراسة وإلزام الطلاب بإجراءات التباعد الجديد، وذلك بعد إعادة افتتاح غالبية المدارس في إنجلترا وويلز بالكامل هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "صن"، يواجه الطلاب البريطانيون عقوبة الاستبعاد والإيقاف المؤقت عن الدراسة، حال افتعالهم السعال، أو إلقاء نكات حول ‏كورونا بموجب القواعد الجديدة التي وضعتها بعض المدارس، حيث أعيد افتتاح الجزء ‏الأكبر في إنجلترا وويلز بالكامل هذا الأسبوع.‏

وأقرت وزارة التعليم في المملكة المتحدة، عددا من الإرشادات السلوكية الجديدة، في الوقت ‏الذي قالت فيه إنه يجب على المدارس أن تحدد بوضوح عواقب السلوك السيئ، لا سيما ‏فيما يتعلق بقيود الحركة الجديدة وقواعد النظافة.‏