اليمن يطالب بتحرك فورى لاحتواء مخاطر تسرب نفطى من سفينة صافر

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حمّلت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار خزان صافر النفطي؛ وذلك بعد نشر صور تكشف عن بدء تسرب الماء لداخل الخزان.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الصور الجديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيات الحوثية في منطقة التسرب ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة "لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".

وطالب الإرياني - في تغريدات عبر صفحته بموقع "تويتر" - المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيات الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

وأضاف "نحمّل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي بالصعود إلى الناقلة".

وكشفت صور جديدة تداولها ناشطون يمنيون، عن مؤشرات لتسرب المياه إلى خزان صافر النفطي، قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط.

واتهمت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي بعرقلة عملية إصلاح صافر طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فورًا.

يذكر أن سفينة صافر لم يجرَ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كم قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام.