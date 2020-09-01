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اليمن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ 1962 حالة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:59 م
اليمن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز لـ 1962 حالة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 1962 حالة، مقابل شفاء 29 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1160 حالة، وتوفى 4 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 570 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، وصلت إلى مطار عدن الدولى،  طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى اليمن، إن المنظمة نقلت جوا 41 طنا من معدات الحماية الشخصية الأساسية إلى محافظة عدن.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للطفولة، أن هذه المعدات ستساعد العاملين الصحيين فى الصفوف الأمامية على مواصلة مهمتهم الشجاعة، وأشار مكتب الأمم المتحدة للطفولة إلى أنه لا وقت للراحة والسكون بينما فيروس كورونا لا يزال يهدد المواطنين والأطفال فى اليمن.


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