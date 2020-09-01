الموافقة على 74 طلب تقنين أراضى أملاك الدولة وقبول تظلمين ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الاجتماع رقم (56) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 143 طلب، منهم (91 طلب تقنين جديد و 52 تظلم) ، حيث تمت الموافقة على 74 طلب تقنين جديد وقبول تظلمين، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها 1948 طلب تقنين، فيما وصل إجمالى العقود المحررة إلى 701 عقداً بواقع (523 مباني+ 178 زراعة)،وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين.