اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تسجل 3719 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:02 ص
المكسيك تسجل 3719 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا المكسيك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
 
وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 599 ألفا و560 حالة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64414 شخصا. 
 
وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.
 
وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المكسيك

كورونا

كورونا في المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة