المغرب يسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و1327 حالة شفاء

كتب: أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 63781 حالة في المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1892635 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت الصحة المغربية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1184 حالة، موضحة أنه تم التأكد من 1327 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 48922.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.