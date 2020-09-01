المراكز التكنولوجية تستقبل 48 ألف و 790 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجده لنطاق المراكز والمدن والأحياء وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

أكد المحافظ على أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح فى مخالفات البناء لكى يحسن ويقنن من وضعه ودفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح فى المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 30 سبتمبر المقبل، وهى آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء ، وكذلك بعد نسبة التخفيض التى تراوحت ما بين 25% لـ40% تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويذكر أن المراكز التكنولوجيه تشهد يومياً توافد كثيف من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث إستقبلت المراكز من المواطنين 48 ألف و 790 طلباً وقاموا بتسديد مبلغ 302 مليون و788 ألف جنيهاً حتى 31 أغسطس 2020 .