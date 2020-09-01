اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران تشدد على التزام أوروبا بالتنفيذ

كتب أحمد عرفة

أكدت اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي، أن دول الاتفاق التي شاركت في الاتفاق النووي مع إيران – في إشارة إلى دول أوروبا - ملتزمة بتنفيذه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن على الولايات المتحدة أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في عام 2015 إذا أرادت اتفاقا مع إيران مشيرا إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عامين.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مذاع تلفزيونيا "سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن فشلت بنسبة مئة في المئة... إذا كانت واشنطن تريد اتفاقا معنا فإنه يتعين عليهم والحال هكذا العودة إلى الاتفاق" النووي.