اليوم السابع
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الكويت تطبق قرار الشيخ صباح بإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد شوارعها

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:21 م
الكويت تطبق قرار الشيخ صباح بإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد شوارعها السلطان قابوس
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أطلق مجلس الوزراء الكويتي اسم سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، على أحد الطرق الكبرى بدولة الكويت، وذلك بناءً على أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
 
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وكالة أنباء الكويت، أن التسمية التى أطلقها مجلس الوزراء الكويتى، جاءت تقديراً للدور المهم الذي قام به سلطان عُمان الراحل، والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
 
الجدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من مواليد 11 أكتوبر عام 1955م، قد تولي حُكم السلطنة في 11 يناير 2020، خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة في سلطنة عُمان.
 
 

الكويت

السلطان قابوس

سلطنة عمان

عمان

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