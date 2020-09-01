القبض على المتهمين بالشروع فى قتل مالك معرض أدوات صحية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة التعدى على مالك معرض أدوات صحية بدائرة مركز بنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "مالك معرض أدوات صحية" مُقيم بدائرة المركز، ملقى بنزلة الطريق الإقليمى اتجاه بنها، مصاب بجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية بقيادة العيد خالد المحمدي مدير مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، وتوصلت جهود تحريات فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص طالب جامعى وآخر حاصل على دبلوم مُقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بقيام المجنى عليه بإنشاء عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عليها صور خاصة بوالدته بقصد التشهير بها والنيل من سمعتها نظراً لوجود خلافات بينهم، فعقد العزم على التخلص منه.

واعترف المتهم الأول، أنه تم الاستعانة سيارة ملاكى "ملك زوج والدته"، واستعان بالمتهم الثانى وتوجها بالسيارة إلى معرض المجنى عليه وطلبا منه استقلال السيارة معهما بزعم التنزه وأثناء سيرهم قاما بالتعدى عليه بالضرب مما أفقده الوعى، وقاما بإلقائه بمكان العثور ظناً منهما بوفاته وهربا بالسيارة، وتخلصا من الأداتين المستخدمتين بإلقائهما بالطريق، بمواجهة المتهم الثانى أيد ذلك، وتم بإرشاد المتهمان ضبط السيارة المستخدمة وتبين وجود آثار دماء بالسيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.