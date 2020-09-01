الصين تسجل 10 حالات لوافدين بفيروس كورونا

رويترز

قالت السلطات الصحية في الصين إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 نزولا من 17 حالة أعلن عنها في يوم سابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان إن جميع الحالات الجديدة المسجلة وافدة من الخارج.

وهذا هو اليوم السادس عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محليا.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع إلى 34 إصابة من 39 إصابة يوم الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85058 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.