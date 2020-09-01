الشائعات فى تقرير فالصو.. النيابة لم ترفض دعوى غرامة غير المصوتين بـ"الشيوخ" ولا صحة لإلغاء القطارات بين الصعيد ووجه بحرى

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية منشور مصحوب بصورة للوجو النيابة العامة، وزعم ناشروا البوست، أن النيابة قررت رفض الدعوى المقدمة ضد المصريين الذين لم يدلو بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، لكنه بالبحث عن الأخبار المتداولة تبين أنه لا أساس لها من الصحة.

بمزيد من البحث على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على "فيسبوك"، تبين أنه لم يصدر أى قرار يتعلق بتلك الدعوى حتى الآن، ولم تنشر وسائل الإعلام أى قرار من النيابة بهذا الشأن.





ورصد موقع فالصو، نسب بعض المغرضين من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تصريح "فالصو" لوزير المالية الدكتور محمد معيط، يفيد بأن الدولة تقترض من المنظمات الدولية المعتمدة من أجل بناء قصور رئاسية.

الحقيقة أن الفيديو الحقيقى لوزير المالية، لم يتضمن أى حديث عن القصور الرئاسية، بل قال نصا:" الدولة بتستلف علشان نعمل طرق وكبارى وشبكات صرف، وكل هذا بيرفع معدلات النمو، وكان ممكن نسكت ولا نقدم على القيام بمشروعات قومية تنموية".





وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت عدد من حسابات السوشيال ميديا أخبارا غير صحيحة عن تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر وتعميمها كتاكسى فى القاهرة، لكن وزارة الإنتاج الحربى نفت ذلك الأمر.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفا أن الشركة الصينية المصنعة للسيارة واحدة من ضمن الشركات التى يتم التفاوض معها حتى الآن فى هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

وأكد بكر، أن الوزارة تعمل فى ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة، وقد بدأت بالأتوبيس الكهربائى الذى يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتاً إلى أنه جارى التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية فى مصر، مشددا على ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.





ورصد التقرير أيضا محاولات كتائب الإخوان الإلكترونية إثارة البلبلة ونشر الشائعات حول قرارات الحكومة المصرية، وكان آخرها كذبة إلغاء القطارات بين الوجه البحرى والقبلى وفصل الوجه القبلى، الأمر الذى أوضحه الفريق كامل الوزير وزير النقل.

ونفى المهندس كامل الوزير وزير النقل، إلغاء القطارات المسيرة بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الصعيد عقب تنفيذ محطة قطارات بشتيل.

وأوضح "الوزير"، فى تصريحات على هامش استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، إنه لن يتم إلغاء قطارات أسوان - الإسكندرية، التي تمر بكل محافظات الصعيد والقاهرة عبر رمسيس ومحافظات الوجه البحري.

ولفت إلى مخطط تطوير خط سكة حديد إمبابة -المناشي-إيتاي البارود-القباري بالإسكندرية، وهذا قطار آخر يربط الصعيد بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى.



