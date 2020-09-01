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السراج ووزير خارجية إيطاليا يبحثان نزع السلاح فى منطقتى سرت والجفرة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:13 م
السراج ووزير خارجية إيطاليا يبحثان نزع السلاح فى منطقتى سرت والجفرة فايز السراج
كتب: أحمد جمعة

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بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج ، ووزير الخارجية الإيطالى لويجى دي مايو خلال لقائهما فى العاصمة طرابلس سبل تنفيذ ما جاء في البيان الذي أعلنه السراج ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ، من نقاط اتفاق لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتى سرت والجفرة ورفع الإغلاق عن المناطق النفطية.

 

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبى ، أن الجانبان اتفقا خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس  ،بأن الوقت حان لبدء العملية السياسية، وأن يترجم المجتمع الدولي تأييده للبيانيين إلى دعم فعال للحل بمساراته السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 

أكد الجانبين خلال اللقاء على ضرورة الإسراع برفع الإغلاق عن المواقع النفطية حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار.

 

وتناول الاجتماع بالكثير من تفصيل التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية بحيث تعطي دفعة للاقتصاد الليبي وتفتح فرص عمل وانعاش للقطاعات المختلفة.

 

على صعيد آخر تم الاتفاق على استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة جائحة كورونا، وعبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة في مواجهة تداعيات الوباء.


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