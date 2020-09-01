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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف ربة منزل واغتصابها بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:08 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف ربة منزل واغتصابها بالدرب الأحمر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد علي،  بمعاقبة المتهمة " أ.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف ومواقعة ربة منزل، وبمعاقبة المتهم "م.ز" بالحبس لمدة سنة لاشتراكه بالجريمة في الدرب الأحمر. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة و محمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور. 
 
وكشف قرار الإحالة  قيام المتهم "أ .ع"، بخطف المجني عليها "ش . س"، وكان ذلك بطريق الإكراه  الواقع عليها، بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام و أشهر في وجهها سلاح أبيض " كتر "، وهددها حتي استقلت برفقته دراجة نارية " توك توك "، واصطحبها إلي مكان بعيدا عن أعين ذويها، وقام بمواقعتها بغير رضاها. 
 
فيما قام المتهم الثاني "م . ز " بإعارة محل سكنه للمتهم الأول  لحجز المجني عليها به مع علمه باحتجازها في غير الأحوال  التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز.
 
 
 

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