الرعاية الصحية تعلن نجاح 12 عملية جراحية بالمناظير فى مستشفى التضامن ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل عن نجاح كافة التدخلات الجراحية الحرجة باستخدام المنظار الجراحى التى تم إجرائها فى الفترة من أول أغسطس حتى الآن، وذلك بمستشفى التضامن ببورسعيد ، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية الثمانى التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم استحداث خدمة المنظار الجراحى فى إجراء العمليات للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد منذ بداية أغسطس، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة وكفاءة وبأعلى المعايير القياسية الدولية بمستشفياتها، دون أن يضطر المنتفعين للسفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.

وقال الدكتور محمد فهيم موسى، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بالهيئة" أن مستشفى التضامن بورسعيد، تضم فريق طبى على أعلى مستوى من الكفاءة فى تخصصات الجراحة العامة وطب الأورام وجراحة الأورام ، جراحة العظام ، جراحات العمود الفقرى ،جراحة المفاصل، جراحة الفم والأسنان إلى جانب نخبة من الأطباء فى أمراض الدم والباطنة العامة والجهاز الهضمي، وعدد من التخصصات الطبية الأخرى.

وأضاف أنه خلال أغسطس تم إجراء أكثر من 12 تدخل جراحى بالمستشفى باستخدام المنظار الجراحي، لافتًا إلى أبرز العمليات التى تجرى بالمنظار الجراحى والتى تشمل عمليات استئصال "الزائدة الدودية، والمرارة، القولون، وأورام المعدة والكلى، الناصور الشرجي" فضلًا عن العمليات الدقيقة الأخرى، حيث تم إجراء أول تدخل جراحى من خلال المنظار بمستشفى التضامن ، حيث تم استئصال القولون الحوضى المتمدد لمريض بمساعدة الدباسات الذكية، ولأول مرة فى نطاق محافظة بورسعيد ومدن القناة، وتم خروج الحالة من المستشفى وهى بصحة جيدة .

فيما أشار الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، إلى أبرز العمليات التى تم إجرائها بالمناظير والتى تم إجرائها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والتى كان أهمها وأكثرها دقة عمليتين لمريضين من كبار السن حيث كانت العملية الأولى عبارة عن استئصال كيس بلعومى كبير من الرقبة لمريض يبلغ من العمر (70 عام) بمساعدة الدباسات الجراحية الذكية، لافتًا إلى خروج المريض من المستشفى بصحة جيدة.

بينما كانت العملية الثانية لاستخراج الحصوات من القنوات المرارية مع توسيع القنوات المرارية بواسطة منظار الجهاز الهضمى العلوى لمريضة تبلغ من العمر (86عام)، وذلك تمهيدًا لإجراء عملية استئصال المرارة لها بواسطة المنظار الجراحى أيضًا، وهى تحت الملاحظة الآن بالمستشفى.

وتابع ، أنه لأول مرة بمحافظة بورسعيد وفى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل يتم استئصال كامل للغدد الجار درقية لمريضتين يعانون من الفشل الكلوى المزمن ويخضعون للغسيل الكلوى الدموى ويعانون من ارتفاع نسبة هرمون الغدة الجار درقية وهشاشة فى العظام، مشيرًا إلى خروج المريضتين من المستشفى بصحة جيدة.

ولفت مدير مستشفى التضامن إلى العمليات الجراحية الأخرى التى تتم بالمستشفى على أعلى مستوى من الكفاءة أيضًا ودون استخدام المناظير، والتى تضم جراحات استئصال أورام الثدى والغدة الدرقية والغدة النكافية والقولون والرحم، إضافة إلى جراحات العمود الفقرى والجراحات المعتادة من تثبيت الكسور بواسطة الشرائح والمسامير وعمليات تصليح الفتوقات الإربية والجراحية، وذلك لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى "رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل"، إن خدمة المناظير الجراحية تعتبر إحدى الخدمات المستحدثة التى يتم تقديمها بمستشفى التضامن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد ، والتى تخدم المنتفعين بالمحافظة دون الحاجة إلى الإنتظار أو تحمل عناء السفر للحصول على الخدمة الطبية خارج المحافظة، وهى تتفوق على العمل الجراحى الإعتيادي، وخصوصًا فى تقليل آلام ما بعد العملية، أو حدوث التهابات ما بعد العملية، والعودة إلى الحياة الطبيعية فى أقصر مدة زمنية .

وأشار السبكى إلى أن مفهوم التأمين الصحى الشامل القائم على العدالة الإجتماعية وتقديم خدمة طبية مميزة للمنتفعين بالمنظومة وعلى أعلى مستوى من الجودة العالمية يتسق مع مفهوم الخدمات العلاجية التخصصية التى تقدمها مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وتابع "السبكي: أنه منذ سبتمبر 2019 تم تخصيص مستشفى التضامن ببورسعيد لتقديم خدمة تشخيص وعلاج أورام الكبار، كما تم نقل عيادة "صحة المرأة المصرية" لتكون بالمستشفى، للعمل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بورسعيد، والتى من خلالها يتم تقديم خدمات المبادرة بدءًا من إجراء فحوصات الكشف عن سرطان الثدى وفحوصات الماموجرام وأشعة الموجات الصوتية والدوبلر وسحب العينات، مرورًا بتشخيص الحالات ووصف بروتوكول العلاج المناسب ووصولًا إلى تقديم العلاج المناسب للسيدات بالمستشفى .

يذكر أن مستشفى التضامن هى واحدة من ضمن (8) مستشفيات يقدمون الخدمة الطبية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى (154) سرير داخلي، (17) سرير للعناية المركزة ، وثلاث غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلي.