اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:55 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لكل من سلوفاكيا وأوزبكستان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:35 م
الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لكل من سلوفاكيا وأوزبكستان الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيسة سلوفاكيا السيدة سوزانا تشابوتوفا، بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور، كما بعث الرئيس السيسى،ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

 


الرئيس السيسى

سلوفاكيا

اوزبكستان

الاحتفال بيوم الاستقلال

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