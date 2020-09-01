الدنمارك تستدعى السفير الروسى بدعوى انتهاك مقاتلة "سو-27" أجواءها

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم /الثلاثاء/، السفير الروسي لدى كوبنهاجن، على خلفية "خرق مقاتلة "سو-27" روسية مجال الدنمارك الجوي".
وأوضح الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "وزير الخارجية يبي كوفود استدعى في وقت سابق من اليوم سفير روسيا ردا على انتهاك المجال الجوي للدنمارك في بورنهولم بتاريخ 28 أغسطس 2020".
ووصف كوفود الحادث بـ"غير المقبول على الإطلاق"، محملا المقاتلة الروسية المسؤولية عن انتهاك أجواء المملكة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الاثنين أن مقاتلة "سو-27" اعترضت أربع طائرات حربية كانت تتجه نحو أجواء روسيا فوق بحر البلطيق، تبين أنها ثلاث طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة والدنمارك والسويد، ورابعة ألمانية.
الدنمارك تستدعى السفير الروسى بدعوى انتهاك مقاتلة "سو-27" أجواءهاالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:24 م
الطيران الروسى - أرشيفية
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استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم /الثلاثاء/، السفير الروسي لدى كوبنهاجن، على خلفية "خرق مقاتلة "سو-27" روسية مجال الدنمارك الجوي".
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