الخدمات المالية تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال أغسطس

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، وبلغ 4.1 مليار ورقة بقيمة 5.4 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.9 مليار ورقة، بقيمة 5.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 81.5 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 1.7 مليار ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 677.7 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 342.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 363.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.13 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 266.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 88.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 953.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 154.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 719.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 13.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 59.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 182.1 ألف ورقة بقيمة 10.5 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.