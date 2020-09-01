اليوم السابع
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الحكومة الأردنية تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:30 م
الحكومة الأردنية تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي ملك الأردن
وكالات

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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأمن شعبها.
 
كما أكد السفير الفايز مجدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

الحكومة الأردنية

الحوثيين

مطار أبها الدولي

أبها

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