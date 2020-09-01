اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 6 مكاتب توثيق بالشهر العقارى ب3 محافظات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:55 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 6 مكاتب توثيق بالشهر العقارى ب3 محافظات المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء 6 مكاتب توثيق يتبعوا الشهر العقاري، بمحافظة المنيا، قنا، الشرقية، وتقوم هذه المكاتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني، أو النوعي.
 
 كان قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الالكتروني " play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة.
 
تأتي خطوة وزارة العدل بإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" تماشياً مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية. 
 
جدير بالذكر، أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

 


المستشار عمر مروان وزير العدل

الشهر العقارى

أخبار الشهر العقارى

أخبار المحاكم

وزير العدل

وزارة العدل

المستشار عمر مروان

مكتب توثيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة