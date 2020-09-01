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التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:00 م
التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر كمامة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم 1-9-2020.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة ببدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى، سرعة التوجه لمخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتى ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
 


التموين

كمامات القماش ببطاقات التموين

كمامة التموين

كمامة وزارة التموين

الكمامة القماش

الكمامه الاجباريه

كمامات التموين

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