وأكد وزير الصحة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف دول العالم من أجل تجاوز تداعيات الجائحة وإيجاد لقاح أو دواء فعال لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أهمية التعاون الثنائي بين الإمارات وقبرص في القطاع الصحي في ظل الظروف الحالية والحاجة إلى التكاتف وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود العالمية من أجل تجاوز هذه الأزمة.