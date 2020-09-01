الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى كمبوديا لدعمها فى مكافحة كورونا

أ ش أ

أرسلت دولة الإمارات، اليوم /الثلاثاء/، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كمبوديا، لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس " كوفيد - 19".

وقال سفير الدولة لدى مملكة تايلاند سيف عبدالله محمد الشامسي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الإمارات تسعى جاهدة نحو تقديم يد العون والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دول الجوار الآسيوية، نظراً لما تتمتع به الدولة من علاقات ثنائية متميزة مع تلك الدول في كافة المجالات".

وأضاف الشامسي أن الإمارات تأمل في أن تساهم تلك المساعدات والمعدات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في كمبوديا، وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة الجائحة.

ويشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1323 طناً من المساعدات لأكثر من 110 دول، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.