الأوقاف تتكفل بالمصروفات الدراسية للطالبة آية طه حسين الملتحقة بطب الإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف التكفل بجميع مصروفات الطالبة آية طه حسين ابنة محافظة البحيرة الملتحقة للعام الدراسي 2020 / 2021 بكلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا العام من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك إكراما لتفوقها واستجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف كل من مدير أوقاف البحيرة محل إقامة الطالبة ومدير أوقاف الإسكندرية محل دراسة الطالبة بسرعة التواصل مع الطالبة آية فورا اليوم الثلاثاء لعمل ما يلزم في هذا الشأن.

وكانت آية طه حسين محمود، الطالبة المكافحة، قالت إنها كانت تعمل مع والدتها فى بيع الأحذية من أجل مساعدتها فى الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفقة التعليم لها.

وتابعت: "كنت بنظم وقتى بين شغلى على الفرش مع أمى وما بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة حتى حصلت اليوم على ورقة الترشيح لطب الإسكندرية".

وأضافت "آية طه حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدها أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم فى المخ، قبل عشرين عاماً، ولكنه لم يستطع العمل منذ ذلك الوقت بسبب الآثار السلبية للعملية.

وتابعت: "والدى مريض منذ 20 عاماً وعمل العملية وأنا كان عمرى ووقتها 40 يوماً". ولفتت "آية طه حسين"، عدم قدرة والدها على العمل دفع والدتها لاستكمال العمل على "فرش الأحذية"، الذى كان يعمل عليه قبل مرضه.

واستطردت: "والدى كان يجهش بالبكاء من شدة الألم وذلك كان يحزننى ويدفعنى إلى مساعدته ومساعدة الأسرة حتى أحقق هدفى فى التعليم من أجل إسعادهم ومساعدتهم فى الحياة العملية".

وطالبت "آية طه حسين"، بتخفيض المصروفات المالية لكلية الطب، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.