الأمن الباكستانى يقضى على أحد عناصر تنظيم داعش

رويترز

أعلنت الشرطة الباكستانية، عن نجاحها في القضاء على أحد القادة الميدانيين لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية تم تنفيذها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم، أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، حيث داهمت موقعاً للإرهابيين في بلدة "مستونج" بناء على معلومات استخباراتية وتمكنت من القضاء على "نواز سندهي"، وهو أحد القادة الميدانيين لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في إقليم بلوشستان، وصادرت من ذلك الموقع سترة ناسفة وأسلحة ومتفجرات.

وأضاف أن "سندهي" كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في اغتيال الزعيم القبلي "نوابزادره سراج رئيساني" خلال الهجوم الانتحاري الذي استهدف موكبه العام الماضي في إقليم بلوشستان، فضلا ًعن تورطه في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي طالت قوات الأمن في الإقليم.