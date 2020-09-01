اسكتلندا تضع قيود جديدة على مدينة جلاسجو بسبب ارتفاع إصابات "كورونا"

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أعلنت الوزير الأول في إسكتلندا (رئيس الوزراء) نيكولا ستورجين، الثلاثاء، أنه تم وضع قيود جديدة على مدينة جلاسجو؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أو "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المقيمين لن يسمح لهم بزيارة منازل الآخرين بدءًا من 12 من صباح الأربعاء .. مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد الإعلان عن إصابة 66 شخصاً بكوفيد-19 في مدينة جلاسجو ومحيطها.

وتطبق القيود هذه على الأشخاص الذين يعيشون في مدن جلاسجو وويست دونبارتونشير وإيست رينفروينشير، وستطبق هذه المعايير مدة 14 يوماً لكن إذا حدثت أية تطورات فإن متابعة ستجري بعد مرور أسبوع من اليوم.

وقالت ستورجين:"ترأست اليوم إجتماعاً لغرفة المرونة التابعة للحكومة في إسكتلندا والتي اجتمعت لمناقشة ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد-19 في أنحاء إسكتلندا وخاصة الارتفاع في الحالات خلال الأيام الماضية في جلاسجو وغربي اسكتلندا".

وأضافت: "خلال اليومين الماضيين رأينا 314 حالة جديدة في اسكتلندا و 135 من هذه الحالات تقع في جلاسجو ومنطقة كلايد.. هذه الأرقام إن استمرت على معدلاتها وهو ما نخشاه فإن المزيد من الأشخاص سيصابون ويدخلون المستشفيات وغرف العناية المركزة بسبب فيروس كورونا".

وقالت:"بمتابعة حثيثة منا للبيانات إضافة إلى سؤال مسؤولي المكاتب الصحية المحلية والشرطة في إسكتلندا وهي الجهات الممثلة في اجتماع غرفة المرونة اليوم توصنا إلى القرار الأتي: بدءا من منتصف ليل اليوم إذا كنت تعيش في منطقة محلية في إيست ريفريوشير ومدينة جلاسجو وويست دونبارتونشير عليك عدم دعوة أي من العائلات الأخرى إلى منزلك وعليك أن لا تزور منازل الأخرين بصرف النظر عن مكان الدعوة".