استرداد 5 أفدنة أراضى زراعية بعد تبويرها بمدينة فاقوس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعامل بكل حزم وقوة مع من غابت ضمائرهم محاولين إستغلال إنشغال أجهزة الدولة فى مواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا وقاموا بالتعدى على أراضى الدولة فى أوقات الحظر دون اعتبار لما تقوم به الحكومة من جهود مضنية من أجل إدارة الأزمة بإقتدار، إلا أن رد الأجهزة المختصة كان شديد الردع وذلك من خلال حزمة إجراءات قانونية بدأت بتنفيذ حملات الإزالة المكبرة على مستوى المحافظة و إحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية تطبيقاً للقانون.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظا على الرقعة الزراعية شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة برئاسة اللواء ضياء أبو العزم رئيس المركز بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة لإزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية وإستعادة 5 أفدنة و 14 قيراط بعد أن تم تبويرها بنطاق الوحدة المحلية بأكياد، وتم حرثها باستخدام الجرارات الزراعية لإعاده زراعتها مرة أخرى وفرض سيادة القانون على الجميع.