ارتفاع طالبي العمل في إسرائيل لأكثر من 79 ألفا جراء انتشار فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

كشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم النقاب عن أن عدد المسجلين لوزارة العمل كطالبي عمل هو 779,513، بينهم 467,012 أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المعطيات أنه منذ بدء فتح الإغلاق الأول، في 19 أبريل الماضي، عاد 570,332 شخص إلى العمل، لكن تسجل 269,918 طالب عمل جديد. ومنذ أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أبلغ 2,492 شخص عن عودتهم إلى العمل، وفي المقابل تسجل 2,354 شخص مطالبي عمل.

وأفادت مصلحة التشغيل التابعة للوزارة بأنه أنهت اليوم مرحلة أولى في عملية شاملة لفحص العلاقة مع المسجلين كطالبي عمل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 453 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، وأن حصيلة الوفيات الإجمالية استقرت عند 922 حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ113 ألفا، من بينهم 92 ألفا و104 حالات تعاف.