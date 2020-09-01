ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود 16 قطاعا

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 48.29 نقطة ليصل إلى مستوى 7988.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسراً 43.68 نقطة ليصل إلى مستوى 9235.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.04%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.82%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

وقفز 113 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.91%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 6.91%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 6.24%، فيما تراجع 71 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 2.88%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 2.24%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 290.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ الموافق 31 أغسطس، بين كل من الشركة وشركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال، وشركة إعمار الشرق الأوسط، وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز، وشركة إم إي بارتنرز، وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") ("اتفاقية الاكتتاب").

كما أكدت الشركة أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو عام 2011، والمعدل بتاريخ 4 يونيو عام 2015 ("القرض") من وزارة المالية إلى الصندوق، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال سعودي ("حوالة القرض")، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.

وبموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.3 مليون سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية التي تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض، كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال، وشركة إعمار الشرق الأوسط، وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس، شركة إم إي هولدينجز، شركة إم إي بارتنرز، ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب، وتكون اتفاقية الاكتتاب خاضعة لإتمام الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.