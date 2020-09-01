اليوم السابع
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إنفو جراف.. محطات فى اتفاق سلام "تل أبيب ـ أبو ظبى"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:00 م
إنفو جراف.. محطات فى اتفاق سلام "تل أبيب ـ أبو ظبى" إنفو اتفاق سلام تل أبيب ـ أبو ظبى
إعداد ـ هاشم الفخرانى

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دشنت كل من إسرائيل والإمارات أمس الاثنين اتفاق سلام رسمياً بينهما، حيث وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي طائرة تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة هي الأولي من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام.

وتعد هذه الرحلة التجارية المباشرة هي الأولى من نوعها بين أبوظبي وتل أبيب، وجرى تسييرها بعد اتفاق معاهدة السلام بين البلدين، حيث يلتقي الوفد الذي يضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

 

وفور وصول الوفد التقى وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيرارد كوشنر، لبحث سبل التعاون المشترك بين إسرائيل والإمارات فى كافة المجالات.

 

ومن جانبها، أشادت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، أمس الاثنين، بالزيارة التي يجريها وفد إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الإماراتية من أجل بحث التعاون، واصفة إياها بـ"صناعة التاريخ".

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الامارات

إسرائيل

اتفاق تل أبيب وأبو ظبى

اتفاق سلام إسرائيل والامارات

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