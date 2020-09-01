إقبال الطلاب على مكاتب تنسيق جامعة أسيوط فى أول أيام بدء المرحلة الثانية

أسيوط - فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، توجيهات مباشرة بتشديد الإشراف والرقابة على مكاتب التنسيق التابعة للجامعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك فى ظل الإقبال الطلابى الحاشد على المكاتب من طلاب الثانوية العامة فى أول أيام بدء أعمال المرحلة الثانية من التنسيق الالكترونى، وذلك على الموقع الالكترونى الذى خصصته وزارة التعليم العالى http://tansik.egypt.gov/application

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمكتب التنسيق الرئيسى بحرم الجامعة بمنطقة الوليدية، وذلك بحضور الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صابر عميد الكلية إلى جانب عدد من وكلاء الكلية ورؤساء أقسام الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومشرفين المكتب.

وكشف رئيس الجامعة عن الإقبال الحاشد التى شهدته مكاتب الجامعة فى الساعات الأولى من بدء المرحلة الثانية وذلك فى ظل حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب عملية تسجيل رغباتهم وذلك للراغبين فى إجراء ذلك داخل المقرات التى خصصتها الجامعة لدعم الطلاب ومساعدتهم ، وهو ما يستلزم التشديد على مراجعة التزام كافة المتواجدين داخل المقار من مشرفين وطلاب وأولياء أمور بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات كافية للتباعد ووجود مواد تعقيم للايدى وكذلك تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بإجراء عمليات تطهير مستمرة لمقار التنسيق والأجهزة .

ووجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة زيادة أعداد المختصين بمعامل الحاسب الآلى وذلك لضمان الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية التى وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع القيام بمهامهم فى تذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الخطوات التى يجب إتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى تخصيص جامعة أسيوط مسبقاً لمقرين للعمل كمكاتب للتنسيق وذلك بطاقة إجمالية تبلغ ٩٠ جهاز كمبيوتر والتى يمتد عملهم طوال أيام التنسيق وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وذلك لخدمة طلاب الثانوية العامة وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونياً وذلك تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة ، موضحا أن المكتب الرئيسى بحرم الجامعة بالوليدية يضم معملين بسعة 45 جهاز ، والآخر بالمدينة الجامعية بقطاع ( أ ) يضم معملين للحاسب الآلى احدهما مزود بنحو ٢٥ جهاز كمبيوتر إلى جانب تجهيز معمل آخر احتياطياً فى الطابق الثانى من نفس المبنى مجهز بنحو 20 جهاز آلى وذلك فى حالة وجود كثافة عددية ، مزودين جميعاً بكافة الإمكانيات اللازمة للتسهيل على الطلاب عملية التسجيل سواء خطوط انترنت فائق السرعة وأجهزة طابعة لطبع الاستمارات بعد التسجيل .

وعن تفاصيل خطوات التسجيل أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة إلى ان خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتى تتضمن رقمه القومى ، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهاً على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق

رئيس جامعة اسيوط يتفقد مكاتب التنسيق