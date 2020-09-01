إحداهما تركته وارتبطت بآخر..ضبط المتهم بذبح شقيقتين بقنا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة "شقيقتين - مُقيمتان بدائرة مركز قوص بقنا" داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة "صياد - مقيم بمحافظة أسوان".

واعترف المتهم بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر ، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه ، فعقد العزم على التخلص منها.

وأضاف المتهم بأنه فى سبيل تنفيذ مُخططه توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب كبلها وكمم فمها وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً اصابتها التى أودت بحياتها، ولدى مشاهدة شقيقتها له، وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم استولى على هاتفها المحمول وهرب، وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.