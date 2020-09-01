"أوقاف الإسكندرية" تتسلم 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن المديرية تسلمت لحوم صكوك الأضحى وبلغت 4 أطنان إجمالى اللحوم ويتم توزيعها على المواطنين المستحقين تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وكانت قد تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة 20 طن إجمالى من لحوم الأضاحى لتوزيعها على مستحقيها بالإسكندرية من الأسر الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى إطار مشروع صكوك الأضاحى.

وأضاف أنه تم تسليمها للإدارات الفرعية للقيام بعملية التوزيع بواقع 1000 كيلو إدارة شرق، و500 كيلو إدارة غرب، و500 كيلو إدارة المنتزه، و500 كيلو إدارة الرمل، و500 كيلو إدارة محرم بك، و500 كيلو إدارة وسط، و500 كيلو إدارة الجمرك.

وقال الشيخ خشبة إنها تواصل توزيع لحوم الأضاحى على المواطنين المستحقين فى كافة أنحاء المحافظة.

وأكد "أن أوقاف الإسكندرية حريصة كل الحرص على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها فى شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة فهذا حق لهم وواجب علينا".