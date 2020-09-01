اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تسجل ما يقرب من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:51 ص
أمريكا تسجل ما يقرب من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة أمريكا كورونا
أ ش أ

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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 33 ألفا و888 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

قال خبراء في البيت الأبيض يوم الأحد، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن.
 
وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.
 
وقالت الدكتورة ديبورا بيركس "نمر بمرحلة جديدة... ما نشهده اليوم مختلف عن مارس وأبريل". وأضافت إن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية وأيضا في المناطق الحضرية.
 
وقالت لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية "إلى كل من يعيش في منطقة ريفية.. لست محصنا أو محميا من الفيروس".

أمريكا

كورونا

كورونا في امريكا

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