ألمانيا تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل.

وقال للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثه إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8 بالمئة مقابل 6.3 بالمئة في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق لرويترز.

كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطا لتسجيل نمو 4.4 بالمئة مقارنة مع 5.2 بالمئة في توقعات سابقة.