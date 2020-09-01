أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 1-9-2020

كتبت : سماح حمدى

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب عالمياً إلي 1988دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 870 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حتي الآن، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار في السوق المحلي.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 745 جنيها.

عيار 21 سجل 870 جنيها.

عيار 24 سجل 994 جنيها .

على جانب آخر شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-9-2020 تباينا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.88 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 21.13 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.39 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.