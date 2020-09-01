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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ240.14 ريال

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:07 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ240.14 ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 1-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 240.14 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 237.32 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  240.14 ريال  بما يعادل  64.03$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  220.13 ريال  بما يعادل  58.70$

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 210.13 ريال  بما يعادل  56.03$

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  180.11 ريال  بما يعادل  48.02$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  140.08 ريال  بما يعادل  37.35$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  120.07 ريال   بما يعادل  32.02$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,468 ريال   بما يعادل  1,991$

سعر جنيه الذهب 

بنحو 1,681 ريال   بما يعادل   448.24$

سعر كيلو الذهب

بنحو 240,143 ريال  بما يعادل 64,032$
 
 
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
 
ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

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