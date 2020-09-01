أدنوك تضخ 2.693 مليون برميل من الخام بأغسطس لارتفاع الطلب المحلى على الكهرباء

رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة ضخت 2.693 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أغسطس، ما يزيد عن حصة إنتاجها في أوبك+، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الغاز المصاحب وتوليد الكهرباء.