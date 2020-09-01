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أخبار 24 ساعة.. مكافأة من 500 لـ1000جنيه شهريا لمدة عام للعمل بالخدمة العامة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:30 ص
أخبار 24 ساعة.. مكافأة من 500 لـ1000جنيه شهريا لمدة عام للعمل بالخدمة العامة وزيرة التضامن
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

 

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان

 

"الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99%

 

التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 

 

المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة

 

وزارة البيئة تعلن ضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ

 

مرصد الأزهر يطالب أوروبا باحترام مقدسات المسلمين ووضع حد للتصرفات الإجرامية

 

التعليم العالى توقع برتوكولا مع محافظ الوادى الجديد لتخصيص 1000 فدان لكل جامعة

 

فصل جديد بالعلاقات المصرية السودانية.. باحثة تؤكد عودة العمل بجامعة القاهرة فرع الخرطوم

 

وزير النقل يؤكد 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد خلال 2024

 

وزيرة التضامن: مكافأة من 500 لـ1000 جنيه شهريا لمدة عام للعمل بالخدمة العامة

 


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