أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 1-9-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 1-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط ارتفاع أحجام التداول بعد تنفيذ صفقة على "راميدا" وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الدلتا للتأمين، سماد مصر (ايجيفرت)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، الدلتا للسكر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، السويس للأسمنت، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.91%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.85%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 840.1 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 144.4 مليون جنيه، 394.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 990 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

الكوربية

قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة فتح قاعة التداول (الكوربية) اعتباراً من غداً الأربعاء، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية منعاً لانتشار فيروس كورونا، وفي إطار سياسة الدولة للتخفيف من الإجراءات الاحترازية.

وطالبت البورصة، من كافة شركات السمسرة توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية، وغير مسموح بالدخول بدون قناع الوجه (الكمامة) والالتزام بتعليمات الوقاية المتبعة بالبورصة المصرية مثل وضع مطهرات للأيدي المتوفرة على البوابات قبل الدخول، ومنع التزاحم عند الدخول أو الخروج والالتزام بإجراءات التباعد، والإبلاغ في حالة ظهور أي حالة اصابة بين العاملين لدى الشركة وفي تلك الحالة يمنع ارسال منفذ الشركة لتجنب نشر الإصابة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النساجون الشرقيون للسجاد، 500 سهم، 22.5 ألف سهم، 24.5 ألف سهم، 390.8 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 500 سهم، 6.5 مليون سهم، 80 ألف سهم، 723.8 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 123.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف 1555 سهم، 4989 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

راميدا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 405.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2020 لتصل إلى 2,008 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019، وحققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 276.585 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 451.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 38.7%.

ووافق مجلس إدارة الشركة، على قيام عملية توريق في حدود مبلغ مليار جنيه، وإحالة حقوقها المالية ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى الشركة المصرية للتوريق.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر للجديدة للإسكان والتعمير، عن اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه، وصافي ربح بعد الضريبية 372.8 مليون جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2020، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه وصافي ربح بعد الضريبة قدره 376.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك الانخفاض في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة الركود وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية مما تسبب في انخفاض الطلب، وكان له تأثير على القطاع العقاري.