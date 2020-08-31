90% من الذين تم تشخيصهم بكورونا لا يحملون ما يكفى من الفيروس لإصابة الآخرين

كتبت فاطمة خليل

قال علماء أمريكيون إن ما يصل إلى 90 % من الأشخاص الذين تم اختبارهم لفيروس كورونا في ولايات ماساتشوستس ونيويورك ونيفادا في يوليو لم يحملوا أي آثار للفيروس، وأن هؤلاء قد لا يكونون يحملون ما يكفي من الفيروس لإصابة أي شخص آخر، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح خبراء الصحة إن اختبار PCR - الاختبار التشخيصي الأكثر استخدامًا لكوفيد 19 في الولايات المتحدة - حساس للغاية ويحتاج إلى تعديل لاستبعاد الأشخاص الذين لديهم كميات ضئيلة من الفيروس في أنظمتهم لأنهم على الأرجح غير معديين.

اليوم، اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، الذي يقدم إجابة بنعم أو لا في حالة إصابة المريض بالعدوى، لا يوضح مقدار الفيروس الذي يحمله المريض في جسمه.

تحلل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المادة الجينية من الفيروس في دورات، وتستغرق اختبارات اليوم عادة 37 أو 40 دورة ، لكن الخبراء يقولون إن هذا مرتفع للغاية لأنه يكتشف كميات صغيرة جدًا من الفيروس لا تشكل خطرًا.

وقال الأطباء إن عتبات الدورة أقل، مما يعني أن عدد الدورات اللازمة لاكتشاف الفيروس، يركز على أولئك الذين لديهم كميات أكبر من الفيروس والذين يشكلون مخاطر، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ويوجد اليوم 5.9 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في الولايات المتحدة وهناك أكثر من 182 ألف حالة وفاة.

سجلت الولايات المتحدة يوم الخميس 45604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. إذا تم تطبيق معدلات العدوى في ماساتشوستس ونيويورك على مستوى البلاد ، فإن ذلك يعني أن حوالي 4500 فقط من هؤلاء الأشخاص قد يحتاجون فعليًا إلى عزل والمشاركة في تتبع الاتصال.

اعتبارًا من يوم الأحد ، كان لدى الولايات المتحدة معدل إيجابي يومي قدره 8.62 % ، وفقًا لجونز هوبكنز. قالت منظمة الصحة العالمية إن البلدان التي أجرت اختبارات مكثفة لكوفيد، يجب أن تظل عند 5 % أو أقل لمدة 14 يومًا على الأقل قبل إعادة الفتح.

يقول الباحثون إن الحل هو الاستخدام الأكثر انتشارًا للاختبارات السريعة ذات العتبة المعدلة للتركيز على الأشخاص الأكثر عدوى بفيروس COVID-19.

هذا الاقتراح مخالف لإرشادات الاختبار التي تم تحديثها مؤخرًا لفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض.

يوم الاثنين الماضي، غيّر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إرشاداته ، والتي تقول الآن أنه إذا تعرضت للإصابة ولكن ليس لديك أعراض، "لا تحتاج بالضرورة إلى اختبار ما لم تكن لديك أحد عوامل الخطر مثل: ضعف المناعة وكبر السن" أو ينصحك الطبيب بذلك.