اليوم السابع
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اطمن على نفسك..كيف يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا بتقنية الـPCR ؟

الأحد، 22 مارس 2020 04:00 م
اطمن على نفسك..كيف يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا بتقنية الـPCR ؟ تحاليل فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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إذا استيقظت ذات يوم وأنت تشعر بمجموعة أعراض منها: الحمى وضيق في التنفس وسعال أو أعراض الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، فمن المحتمل أن تتساءل عن كيفية إجراء اختبار أو تحليل، فهناك حالات تتطلب اجراء تحليل كورونا، منها اذا خالطت شخصاً قادماً من الخارج مع شعورك بالأعراض التى ذكرناها، لذا من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية اجراء اختبارات فيروس كورونا  بتقنية الـPCR .

ماذا يحدث عند إجراء اختبار فيروس كورونا؟
 

تبدأ جميع الاختبارات بأخذ عينة إما من الأنف أو من مؤخرة الحلق ، أو من كليهما ، باستخدام مسحة خاصة،  وفقاً لما ذكره موقع جريدة الجارديان البريطانية.

وقال مايكل هاريسون ، أخصائي علم الأمراض أن “الأنف والجزء الخلفي من الحلق هما المكانان اللذان يتكاثر فيهما الفيروس، لذا فإن المسحات تلتقط الخلايا التي قد يكون فيها الفيروس ثم نضع المسحات في محلول يحرر الخلايا".

وأضاف يتم استخدام اختبارات المسحة لمطابقة المادة الوراثية التي تم التقاطها على المسحة مع الشفرة الوراثية لـفيروس كورونا Covid-19.

يحتاج الطاقم الطبي الذي يأخذ العينات إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية بما في ذلك القفازات والأقنعة وأغطية الوجه.

وقالت الدكتورة تشانس بيستول، طبيبة عامة في ملبورن ومحاضر في الرعاية الأولية بجامعة ملبورن، إنه من الأهمية بمكان أن يتوفر لدى الموظفين معدات حماية كافية، وإن أي شخص يعتقد أنه قد يكون لديه الفيروس يجب عليه الاتصال مسبقا بالجهة الصحية.

وأضافت أنه إذا تم اختبار شخص ما لـ Covid-19 ، فمن الضروري أن يعزل نفسه حتى يحصل على النتائج.

 

ماذا يحدث للعينات من اختبار فيروس كورونا وما هى تقنية الـ PCR؟
 

بمجرد أخذ العينات وإغلاقها، يتم نقلها إلى المختبر حيث يتم اختبارها بعد ذلك على دفعات باستخدام تقنية تعرف باسم تفاعل البلمرة المتسلسل - أو PCR، وتمر العينات بعملية لاستخراج المادة الوراثية قبل وضعها في آلة PCR على دفعات.

وقال شارون لوين ، مدير معهد دوهرتي بأستراليا أن تقنية PCR المستخدمة لاختبار Covid-19 تستخدم أيضًا للعديد من الفيروسات الأخرى ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي والأنفلونزا.

وأوضح"إن طريقة القيام بذلك هي العثور على المادة الوراثية للفيروس، ثم PCR يضخم المادة الوراثية بحيث يمكنك اكتشافها بسهولة. "

ويتم أيضًا إجراء اختبارات الدم، من خلال سحب عينة من الدم وإخضاعها لاختبار الـ PCR والتي يمكنها اكتشاف ما إذا كان الشخص قد تعرض سابقًا للفيروس، و هذه الاختبارات مفيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص قد يكون قد طور مناعة ضد فيروس كورونا أم لا.

 


تحليل PCR

تحليل الـ PCR

تحليل فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا فى مصر

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