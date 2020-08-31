اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

12 معلومة عن معرض "ملوك الشمس" فى التشيك بالتزامن مع افتتاحه رسميا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:44 م
12 معلومة عن معرض "ملوك الشمس" فى التشيك بالتزامن مع افتتاحه رسميا جانب من معرض ملوك الشمس
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت العاصمة التشيكية براج مساء أمس افتتاح معرض ملوك الشمس بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والذى يعد أحد المعارض المؤثرة دوليا.
 
وإليك أهم المعلومات عن القطع المعروضة:
 
1. جاءت فكرة إقامة المعرض بمبادرة من الجانب التشيكى.
 
2. يهدف تدعيم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وجذب مزيد من السياحة إلى مصر.
 
3. يفتتح المعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار.
 
4. وافق مجلس الوزراء فبراير الماضى على إقامة معرض "ملوك الشمس" فى التشيك لمدة أربعة أشهر.
 
5. كان الموعد المحدد خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020.
 
6. تم تعديل الموعد المقرر بناء على طلب التشيك لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
7. وصلت أول أغسطس الماضية إلى المتحف القومي ببراج القطع الأثرية الخاصة بالمعرض "ملوك الشمس".
 
8. المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021.
 
9. يعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية.
 
10. اهم القطع رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف".
 
11. يعرض مجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.
 
12 - مجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين.

ملوك الشمس

معرض اثرى

التشيك

خالد العنانى

معرض ملوك الشمس

الاثار المصريه بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة يتفقد معرض ملوك الشمس بالتشيك ويشيد بجهود المنظمين

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:28 م

"ملوك الشمس" يتألقون من جديد فى قلب أوروبا.. العنانى يفتتح معرضا أثريا بالعاصمة التشيكية براج ويبحث مع المسئولين استعادة الحركة السياحية.. نائب الوزير: سيكون فرصة للترويج للسياحة قبل الموسم الشتوى

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 ص

أبرز المعلومات عن معرض الآثار المصرية "ملوك الشمس" فى التشيك × 6 نقط

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 م

وزير الآثار يزور التشيك اليوم استعدادا لافتتاح متحف ملوك الشمس

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 ص

وزير السياحة والآثار يلتقى وزير الثقافة التشيكى لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:43 م

وزير السياحة ورئيس وزراء التشيك يفتتحان معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة براج.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة