اليوم السابع
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يستهلك 10 أضعاف المساحة المطلوبة.. التخطيط العمرانى توضح خطورة النمو العشوائى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:05 م
يستهلك 10 أضعاف المساحة المطلوبة.. التخطيط العمرانى توضح خطورة النمو العشوائى محمود غيث، رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى
كتب محمد عبد المجيد

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قال محمود غيث، رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، تعليقا على إن المخالفات لم تقتصر على المحافظات فقط بل امتدت على المدن السياحية والساحلية والأرياف، أن هناك نقطة رئيسية حاكمة، فحاليا تم إعداد مخططات لكل المدن القرى القائمة، وكذلك المدن الجديدة تم إعداد مخططات بكل نوعياتها أحوزة عمرانية، واستراتيجية عمرانية، ومخططات تفصيلية، مؤكدا أن النمو غير المخطط يستهلك 10 أضعاف المساحة المطلوبة فعليا.

وأضاف رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المخطط الموضوع يفقد صلاحيته بأحد سببين؛ إما أن يحدث تغير بيئى أو تغير في عدد السكان فاق كل التوقعات فيصبح المخطط عديم القيمة، والسبب الثانى، هو أن تحدث أعمال بناء واستخدامات أراضي مخالفة لما وارد في المخطط، وهنا تصبح هذه المخططات أعمال ورقية غير قابلة للتطبيق.

وأكد محمود غيث، رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، أن الأخطر أن الأعمال العشوائية ليست مرصودة داخل المخطط ولم يوضع المخطط على أساس هذه الاستخدامات التي نشأت في مواقع غير المتضمنة في هذا المخطط، فالأمر الأول أن هذه العشوائيات نشأت في غياب مخططات، وتم إعداد مخططات لمواجهة هذه الاعمال، مؤكدا أن النمو غير المخطط يستهلك 10 أضعاف المساحة المطلوبة فعليا، لأنه نمو متناثر ليس بشكل نظامى أو مرتب، ولكنه ينمو وفقا لملكيته، وتوزيع الملكيات لا يتفق مع أصول استخدامات الأراضي. 

التخطيط العمرانى

البناء العشوائى

العشوائيات

محمود غيث

الجمعيات المصرية

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