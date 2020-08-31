اليوم السابع
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وزارة الآثار تعلن فتح جميع المتاحف أمام الزوار غدا من الساعة 9 صباحا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:03 م
وزارة الآثار تعلن فتح جميع المتاحف أمام الزوار غدا من الساعة 9 صباحا متاحف
كتبت آمال رسلان

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تستعد جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف لإستقبال الزوار صباح الغد الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 ،وقال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار انه بناءًا على تعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والخاصة بفتح كافة المتاحف والمواقع الآثرية بجميع محافظات مصر للزيارة، إعتبارا من 1 سبتمبر 2020، ستبدأ المتاحف من الساعة 9 صباحاً، فى استقبال الزوار.

واكد القطاع على الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (Covid 19)، وبحد أقصى 50 % من السعة الإستعابية لكل متحف.

وتتضمن الضوابط تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، و وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص،و أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

 

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فتح المتاحف

الاثار

اعادة فتح المتاحف

اخبار مصر

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