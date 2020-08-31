اليوم السابع
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نقابة الأطباء تعد قاعدة بيانات لأسر الأعضاء الشهداء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:18 م
نقابة الأطباء تعد قاعدة بيانات لأسر الأعضاء الشهداء الدكتور أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا
كتبت آية دعبس

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أعلن قسم رعاية أسر الشهداء من الأطباء التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة لأطباء مصر، عن حاجته للبيانات التالية، وذلك لعمل قاعدة بيانات تخص أسر شهداء فيروس كورونا من الأطباء البشريين، للتواصل معهم وتقديم خدمات لذويهم، وطالبت أسر الشهداء بالاهتمام بملء البيانات التالية للأهمية وإرسال المرفقات على واتس اللجنة الاجتماعية.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن المرفقات المطلوب إرسلها هي: صورة شهادة الوفاة - صورة نتيجة مسحة PCR ايجابي كورونا - شهادات ميلاد الأبناء.

من ناحية أخرى، نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(159).

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.


وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.





 

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