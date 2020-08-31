نائب محافظ بنى سويف يتابع اختبارات المتقدمين للمدرسة الفنية لشركة المياه

بنى سويف فريق المحافظات

تابع الدكتور عاصم سلامة ، نائب محافظ بنى سويف جانباُ من سير أعمال الاختبارات الإليكترونية التى تجرى للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والبالغ عددهم 200 طالباً ممن انطبقت عليهم الشروط، حضر الاختبارات أيضا سهام يوسف ، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد الصحصاح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، و كمال عمران ، مدير المدرسة، وموجهى عموم المواد الدراسية والمشرفين على أعمال الامتحانات.

وتفقد نائب محافظ بنى سويف سير العمل فى عقد الاختبارات التى بدأت اليوم الاثنين وتختتم الخميس القادم، 2020 طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط التى يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام ،حيث سيتم احتساب 70% لمجموع الطالب و10% للمقابلة الشخصية، و20 % لاختبار القدرات الذى يتم إليكترونيا فى 4 مواد (لغة عربية ، لغة إنجليزية،علوم ،رياضيات) ، ويجيب الطالب على 15 سؤالا فى المادة الواحدة خلال ربع ساعة من خلال تطبيق إليكترونى على الحاسب الآلي.

وأشار الدكتور عاصم سلامة ، نائب المحافظ إلى أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات استراتيجية المحافظة فى اطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعتبر التعليم الفنى رقما محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر لما يتعلق بمجالات تنموية عديدة منها الصناعة وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد القومى خاصة فى ظل ما شهدته الدولة من تطور خلال الـسنوات القليلة الماضية فى مجال الاستثمار و الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لإستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولي.

من جانبها أوضحت سهام يوسف، وكيلة الوزارة أنه قد تم اختيار 200 طالبا من إجمالى 5 آلاف طالبا تقدموا إليكترونيا بداية من 12 يوليو حتى 29 يوليو 2020، وتم الاختيار حسب مجموع الطلاب فى الشهادة الاعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإليكترونى بمشاركة موجهى عموم المواد (عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم) ومدير التطوير التكنولوجى بالمديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، حيث يتم إجراء الاختبارات على مدار 4 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء فيما تم تخصيص يوم الخميس للطلاب ممن تخلفوا عن الاختبارات فى اليوم المحدددة لهم ، معربة عن تقديرها وشكرها لحرص المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على الدفع بجهود شركة المياه والمديرية لفتح فصل إضافى بالمدرسة ودعم التعليم الفنى بشكل عام.

فيما أشاد اللواء أحمد الصحصاح ، رئيس شركة المياه بدعم محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم ، لملف التعليم الفنى ، خاصة مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية (المنوفية، البحيرة والقليوبية بجانب بنى سويف)،والتى يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهى محافظات (الفيوم ، المنيا، أسيوط، سوهاج ، البحر الأحمر، قنا، الاقصر، أسوان، الوادى الجديد)، مشيرا إلى أنه تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لاجراء الاختبارات فى ظل تداعيات كورونا، لافتا إلى أن زيادة فصل اضافى يعد إنجازا فى مجال التعليم الفنى وستزداد فرص الالتحاق وبالتالى فرص العمل لأبناء المحافظة.