نائب محافظ البحيرة: 58 ألف حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بشكل كبير بقضية التعديات على الأراضى الزراعية، ودائما يؤكد ضرورة مواجهة هذه التعديات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف.



وأضاف نائب محافظ البحيرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محافظ البحيرة أكد ضرورة مواجهة أي تعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، موضحة أن هناك 58 ألف حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة.



ولفتت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية ملف شائك للغاية، لافتة إلى أن هناك قلة في حالات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الراهنة وزيادة في حالات الإزالات للتعديات، وهو ما يؤكد عودة هيبة الدولة من جديد.