اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ البحيرة: 58 ألف حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:40 م
نائب محافظ البحيرة: 58 ألف حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية نهال بلبع
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بشكل كبير بقضية التعديات على الأراضى الزراعية، ودائما يؤكد ضرورة مواجهة هذه التعديات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف.

وأضاف نائب محافظ البحيرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محافظ البحيرة أكد ضرورة مواجهة أي تعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، موضحة أن هناك 58 ألف حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة.

ولفتت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية  ملف شائك للغاية، لافتة إلى أن هناك قلة في حالات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الراهنة وزيادة في حالات الإزالات للتعديات، وهو ما يؤكد عودة هيبة الدولة من جديد.


البحيره

ازالات

تعديات

الاراضى الزراعيه

التعديات

مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة تسحب قطعة أرض بوادى النطرون بمساحة 2531 فدانا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:51 م

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية بنسبة نجاح 100%

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:24 ص

طوارئ بالمحافظات لتقنين أوضاع المخالفين لقانون البناء.. والمحافظون يقدمون تيسيرات لتحفيز المواطنين على التصالح.. محافظ البحيرة: استبعاد أى مسئول يتقاعس عن التنفيذ.. ومحافظ شمال سيناء يخفض سعر المتر بقيمة 25%

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:00 م

محافظ البحيرة: إزالة 900 حالة تعدى كانت تؤثر بيئياً على محور المحمودية

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة